Bakan Koca: 75 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak
Vaka sayısında yüzde 80'e varan düşüşün sağlandığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılamamasının başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzda aşı programını ve öncelikli grupların durumunu değerlendirdik. Mutasyonun salgının seyrine etkisi ve salgının ülkemizdeki seyri gündemimizdeydi" açıklamasında bulundu.
Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Bakan Koca, alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüşün sağlandığını belirtti.
Koca, yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılamamasının başlayacağını duyurdu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.
Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız