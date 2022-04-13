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Bakan Koca: 804 hastanenin yoğun bakımında COVID-19 hastası kalmadı

Bakan Koca, 804 hastanenin yoğun bakımında, 519 hastanenin de yataklı kliniğinde COVID-19 hastası bulunmadığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 804 hastanenin yoğun bakımında, 519 hastanenin de yataklı kliniğinde COVID-19 hastası bulunmadığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek COVID-19 hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan COVID-19 hasta sayısı 'sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." ifadelerini kullandı.

 

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