Bakan Koca: 804 hastanenin yoğun bakımında COVID-19 hastası kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 804 hastanenin yoğun bakımında, 519 hastanenin de yataklı kliniğinde COVID-19 hastası bulunmadığını duyurdu.

Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de, yoğun bakımında bir tek COVID-19 hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan COVID-19 hasta sayısı 'sıfır' olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın." ifadelerini kullandı.