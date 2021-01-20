Bakan Koca: 85 yaş üstünün aşılanması başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 85 yaş grubuna aşılamanın 21 Ocak Perşembe gününden itibaren başlayacağını açıkladı. Fahrettin Koca, 20 Ocak günü itibariyle 980 bini sağlık personeli olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin COVİD-19 enfeksiyonuna karşı aşılandığını belirtti.

Bakan Koca, yazılı açıklamasında, huzurevlerinde ve bakımevlerinde kalan kişiler ile onların bakımında görevli kişilerin aşılanmasının da başlandığını hatırlatarak, yaş grupları itibariyle plana uygun aşılamanın sürdüğünü vurguladı. Bakan Koca yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün (Salı günü) itibariyle başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından (Perşembe günü) itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız.”

“Tedarik programını erkenden yaptık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedarik programına ilişkin olarak Türkiye’nin “erken tedarik programı” yaptığını belirttiği yazılı açıklamasında, “Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ve başlatmaya çalışan ülkeler doğru tedarik planlaması yapmaya çalışmaktadır. Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden yaptık. Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir.” ifadesine yer verdi.

Bakan Koca, sürekli aşılama yapacak bir lojistik planı yapıldığını, “mümkün olan en kısa süre içinde” en çok sayıda vatandaşa aşı yapabilmek amacıyla aşı temini için tüm şartların zorlandığını belirtti. Bakan Koca, yanlış ve yönlendirici bilgilerin kamuoyuna yansıdığını ileri sürerek, resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi