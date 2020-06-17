Bakan Koca açıkladı: 19 can kaybı, bin 429 yeni vaka

17 Haziran 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son bilgilere göre son 24 saatte bin 429 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu. Bin 261 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 154 bin 640'a yükseldi.

Koca, Türkiye'nin koronavirüsten ölümlerde 1 milyon kişi başına 57 vefat ile dünyada 47. sırada yer aldığını bildirdi.

Bakan Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. COVID-19’a bağlı ölümlerde, Avrupa ülkeleri ön sıradadır.

- Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.

- Kara göründü ama deniz hala dalgalı. Kararlı adımlarla ilerlersek dalgalanmalardan korkmayız. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız.

- Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız.

Vefat oranı en yüksek il Gümüşhane

- Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir.

- Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi.

- Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek.

İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları

- Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ise 177.

- Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616.

- Günlük yeni vaka sayımızda dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan.

Sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

- Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.

- Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.

- Vaka sayısında yaş ortalaması, özellikle gençlerin sokağa çıkmasıyla aşağı düştü.

LGS ve YKS için tedbir önerisi

- (LGS ve YKS) Bilim Kurulunun, sınava giriş ve çıkış saatleriyle ilgili, sokağa çıkma dahil, tedbir alınması önerisi oldu.

- (Aşı çalışmaları) İki çalışmadan birinin eylül, birinin ekim ayında klinik çalışma safhasına gelebileceğini söyleyebilirim.

- (Antikor testi) Çalışmanın yarısına yakını yapıldı. Şu anda yüzde 1,5'ların altında. Sürü bağışıklığının anlamlı olmadığını söyleyebiliriz.