Bakan Koca açıkladı: 5 ülkeden gelenler raporlu sayılacak

02 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) karşı son 14 günde yurtdışı Çin, İran, Irak, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerden gelmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evde geçirebileceklerini belirtti.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmamaları uyarısında bulunan Bakan Koca, bugüne kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

Koca ayrıca aile hekimlerine pasaportla başvurarak rapor alabileceklerini de söyledi.

Öte yandan, İran ile sınırların 23 Şubat'ta karşılıklı olarak kapatıldığını, Irak ile karayolu geçişlerinin de karşılıklı olarak durdurulduğunu hatırlatan Koca, uygulamanın mevcut koşullara bağlı ve geçici olduğuna işaret ettiğini de belirtmişti.

Kaynak: AA