Bakan Koca açıkladı: Aşıda yaş sınırı 25'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, aşıda yaş sınırının 25'e indiğini belirterek, "Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

30 yaş ve üstü için randevu sistemi 20 Haziran'dan itibaren aktif hale getirilmişti.

Toplam aşı sayısı 43 milyon 177 bini aştı

Sağlık Bakanlığı aşı tablosuna göre, Türkiye'de yapılan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 630 bini, ikinci doz aşı sayısı ise 14 milyon 545 bini aştı. Toplam uygulanan aşı sayısı ise 43 milyon 177 bini aştı.