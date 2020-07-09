Bakan Koca açıkladı: İstanbul'da DSÖ ofisi açılıyor
Sağlık Bakanı Koca, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz." dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.
Bakan Koca, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'ni İstanbul'da hayata geçiriyoruz. DSÖ açısından özel bir konuma sahip ofis, çalışmalarıyla COVID-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir." dedi
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ise "COVID-19'a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye, COVID-19 mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır. Vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 azalmıştır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA