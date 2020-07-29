Bakan Koca açıkladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama gündemde yok

29 Temmuz 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kurban Bayramı’nı en uygun bir şekilde yaşamanın ruhunu biliyorum. Yardımlaşma, bayramlaşma ve dayanışmayı esas alan bir bayramdır Kurban Bayramı. Bayramın ruhuna uygun olarak sosyal dayanışma içinde geçirmemizdir.

"65 yaş üstü bayram namazına gitmesin"

65 yaş üstü büyüklerimiz ile kronik rahatsızlığı olanlar, lütfen bayram namazına gitmesin. Abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalı evde alınmalıdır. Kendi seccadenizi kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

El öpmeyi el öptürmeyi sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Bayramda kısıtlama gündemde yok. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalı.

Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalı. Hayvan satış alanlarında kısa kalınmalı. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış kesim alanlarında bulunmamalı.

Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak.

"Kurban yemekler verilmemelidir"

Başka ailelerin bir araya geldiği kurban yemekleri verilmemelidir. Kurbanlık dağıtılacaksa çok dikkatli olunmalıdır. Bayram günlerinde bir araya gelmek eğer zaruri ise açık ortamlar tercih edilmelidir. Eğer eve ziyaretçi alınmışsa, ev havalandırılmalıdır.

Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur.

Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın.

"Risk devam ediyor"

Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'ın üzerindedir.

Hastalarımızda kritik eşik olan zatürre oranını da sizlerle bundan böyle düzenli paylaşacağız.

Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor.

"Saha araştırmasının pozitiflik oranı yüzde 0.26"

Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı.

Önümüzdeki ocak, şubat, mart gibi, yılın ilk çeyreğinde aşının geliştirilmesi mümkün olabilir.

Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak.

Çin ve Rusya ile aşıyla ilgili irtibat halindeyiz, bu konudaki gelişmeleri de iş birliğini de yakinen takip ediyoruz.

Saha araştırması bitti. Pozitiflik oranı yüzde 0.26. Yani on binde 26 kişi pozitif olarak aramızda dolaşıyor demektir.

Okullardaki eğitimin uzaktan, hibrit veya karma eğitim tarzında mı olacağı konusunda Bakanlık ile Bilim Kurulundaki arkadaşlarımız çalışıyor.

(65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar) Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulunun yaklaşımı var.

Ankara'da yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız yüzde 67, standart yataklarımızın doluluk oranı yüzde 49, solunum cihazlarının ise yüzde 25.