Bakan Koca açıkladı: Seyahatte "HES kodu" dönemi

20 Mayıs 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi. Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır. Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

İşyerleri için kurallar rehberi

Riskli hareketlilik olduğu yerlere test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. 20 Mayıs'tan sonra işyerlerinde kuralları gösteren afişlerle karşılaşacaksınız. Normalleşme sürecinde açılabilecek işyerleri hakkında rehber de hazırlamaktayız.

(Hayat Eve Sığar) Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.

Seyahatte "HES kodu" dönemi

HES kodu kısa mesaj ile alınabilecek. Bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacak. Risk varsa onay verilmeyecek. Yolculuklarda bu güvenliğimizi sağlayacak. Her yolculukta farklı bir HES kodu alınacak. Önümüzdeki günlerde yaygın kullanılması hayatımızı yolculuk ederken HES kodu rahatlatacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.

Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

LGS ve YKS açıklaması

Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek.

(LGS ve YKS) Adaylar sırasına maskeyle oturacak, sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek.

OSB'lerde pozitif çıkma oranı binde 3.5

(COVID-19 testi) Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz.

Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. Gümrük kapıları dahil.

OSB'lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3,5. Yani çok düşük.

65 yaş üzerine memleket izni

65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Gidilen yerin sabit olmasından ve o sabit noktada evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız.

Eğer kurallara uyarsak önümüzdeki dönemde ikinci dalganın olması söz konusu olmaz.

Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde, birçok ülkenin 100, 200, 300'lü vakalarla açıkladığı çalışmaları biz binlerle ifade edilen çalışmalar olarak sunacağız. Aşı konusu hassas bir konu. Umudumuzu koruyalım. Somut bir şey geliştiğinde paylaşırız.