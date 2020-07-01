Bakan Koca açıkladı: Son 24 saatte 19 can kaybı, bin 192 yeni tanı

01 Temmuz 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın aktardığı bilgilere göre, son 24 saatte 1192 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu. 2 bin 311 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 175 bin 422 oldu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bunun dünya genelindeki durumla paralel olduğunu söylemek istiyorum. Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor. Hayatımıza bir düzen vermemizi gerektiriyor.

Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor.

COVID-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir.

Alınacak 3 tedbir, maske mesafe temizlik. Hem sağlığımızın hem de hürriyetimizin koruyucumuzdur.

Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur.

Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır.

Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır.

Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir.

Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız.

Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur.

Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır.

Son bir ayda COVID-19 pozitif çıkan vakaların yaş ortalamasında düşüş eğilimi göze çarpıyor. En fazla vaka 25-45 yaş arasında görülüyor.

Hareketlilik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor.

Yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan, başarısıyla örnek illerimiz Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'dir.

Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona açık olacağımızı söyleyebilirim.

Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız.

(65 yaş üstüne yönelik) Kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu, öneri olarak söylüyor. Bu kısıtlamanın devamından yanayız.

(Antikor testi) Çalışmanın yapıldığı kişi sayısı 132 bine ulaştı. Bu sayının artışıyla birlikte toplam taşıyıcılık oranı yüzde 0,24.

Günlük ortalama 50 bin test yapıyoruz, ölüm oranlarının Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğunu biliyoruz.

(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz