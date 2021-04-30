  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Koca açıkladı: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi
Takip Et

Bakan Koca açıkladı: Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirme sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın COVID-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullandı.