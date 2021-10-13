Bakan Koca: Aktif vakaların yüzde 40'ı gençler

Bilim Kurulu bugün, salgının seyri gençler üzerindeki etkisi, yerli aşı TURKOVAC'ın durumunu değerlendirdi.

Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının yükselmesinin kayıplara da yansıdığını belirtti. Koca, özellikle aşı olmamış ve aşısını tamamlamamış vatandaşlar arasında vaka sayısının artış gösterdiğini ifade etti.

Okulların açılmasıyla birlikte vaka yaş ortalamasının düşmeye başladığını, üniversitelerin de açılmasıyla birlikte hareketliliğin artacağını belirten bakan, üniversiteli gençleri topluca aşı olmaya davet etti.