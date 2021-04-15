Bakan Koca: Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanatçı Gökhan Özoğuz'un sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelttiği eleştirilere cevap verdi.

Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok. https://t.co/mnaKqhBaiu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021

Bakan Koca, Özoğuz'un, "Tavan yapan vakalardan ben neden sorumluyum ya? 1 senedir kendimle konuşmaktan şizofren oldum, kongreye falan da yok... Sayın Fahrettin Koca aşıları etrafa saçmadan bir de bizi mi aşılasanız acaba, belki biter virüs. Boş boş kapanacağımıza onu mu denesek?" mesajına şu yanıtı verdi:

"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."

Özoğuz'un, "Sayın @drfahrettinkoca bizler her zaman seve seve bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu mücadelemiz sırasında, özellikle aşı konusundaki gayretlerinizin de, Halkımızın Can güvenliği için artmasını rica ediyoruz." Twitinin ardından da Koca, "Hep birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştıkça zorluklar kolaylaşacak. Aşı konusunda gerçek, algılanandan kat kat iyi, daha da iyi olacak. Mesajınız için teşekkürler." cevabını verdi.