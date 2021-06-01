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Bakan Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracaklarını belirterek, "Bu güce güvenin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programının bugün itibarıyla başladığını anımsatarak, "Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." dedi.

 

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