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Bakan Koca, aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, birinci doz COVID-19 aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını belirtti.

Bakan Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278, üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924." bilgisini verdi.

 

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