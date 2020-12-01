Bakan Koca: Aşılama 11 Aralık'ta başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısı ile 11 Aralık’tan sonra aşılamaya başlayacaklarını açıkladı. Bakan Koca, Aralık ayında 20 milyon aşı temin ederek yoğun bir şekilde aşılamaya başlamak istediklerini söyledi.

Mecliste gazetecilerin COVID-19 aşısına ilişkin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan etkilerinin az olduğunu ve teknik olarak da iyi bildikleri aşı için 50 milyon dozluk sözleşme imzalandığını belirterek, Aralık ayında 20 milyon, Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon doz aşı temin edeceklerini söyledi.

Koca, Pfizer aşısıyla da ilgili yoğun görüşmeler içinde olduklarını yerli aşı Nisan ayında devreye gireceği için Nisan ayına kadar temin edebilecekleri tüm aşıyı almak istediklerini ilettikleri söyledi.

Koca, ayrıca dünyada erken ruhsat alabilecek firmalarla yakın iletişim halinde olduklarını belirterek, yerli aşıda ilk faz çalışmalarının 14-15 Aralık tarihlerinde tamamlayarak ikinci faza geçmeyi Nisan ayında ise 3. faz çalışmalarını tamamlanarak yaygın kullanıma geçileceğini söyledi.

Bakan Koca, “Yerli aşı inaktif aşı bunların daha pahalı ve üretimi daha zor. Diğer aşıların ise maliyeti ucuz ve daha yoğun üretilebilin aşılar. Biz vatandaşımız için güvenilir ve etkili olan aşıyı tercih ederek erken dönemde bunu temin edip yapma taraftarıyız” dedi.



Aşının kimlere yapılması gerektiği konusunda Aşı Bilim Kurulu’nun çalıştığını ve bir strateji hazırladığını açıklayan Bakan Koca “Sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir çalışma bir hafta 10 gün içerisinde tamamlamış olur, netlik oluşunca vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.