Bakan Koca, aşılama oranı en yüksek 10 şehri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı yapılan aşılama kapsamında 24 Haziran itibariyle aşı oranının en yüksek olduğu 10 ili duyurdu.

Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi.