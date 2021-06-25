Bakan Koca, aşılama oranı en yüksek 10 şehri açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranının en yüksek olduğu 10 kenti açıkladı. Koca, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı yapılan aşılama kapsamında 24 Haziran itibariyle aşı oranının en yüksek olduğu 10 ili duyurdu.
Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın." ifadelerine yer verdi.