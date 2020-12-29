Bakan Koca: Aşıları getiren uçak Pekin'den havalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın Pekin'den havalandığını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.
Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti: "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."