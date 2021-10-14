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Bakan Koca: Asla toleransımız yok, gereği yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da 2 kişinin bir sağlık personeline saldırıda bulunmasına ilişkin, "Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarının çoğunun medyaya yansımadığını ifade ederek, "Beyaz Kod uygulamasına çok az durumda başvuruluyor. Dünyada rastlanmayan bir ifade bizde sık sık haber başlığı, 'Sağlıkta şiddet.' Şanlıurfa'da bir aile hekimliğimizde yeni bir örneğini yaşadık. Asla toleransımız yok. Gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'da, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen aile hekimine sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişi gözaltına alınmıştı.

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