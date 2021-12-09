Bakan Koca: Avrupa'da yaşanan artış Türkiye'de olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 pandemisinde Avrupa'da yaşanan ani vaka artışlarının Türkiye'de görülmediğini bilirterek, bu durumu sürdürmek için aşıların tamamlanıp tedbirlerden vazgeçilmemesi gereketiğini ifade etti.

Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,97 olarak kayıtlara geçti. Toplam uygulanan aşı miktarı 121 milyon 394 bin 26 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Koca, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz."