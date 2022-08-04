Bakan Koca: Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangında 179 hasta tahliye edildi

Koca, sosyal medya hesabından Balıklı Rum Hastanesindeki yangının ardından hastalar ve hastane personelinin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne nakledilmiştir. Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."