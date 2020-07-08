Bakan Koca: Bayramda il bazlı kısıtlamalar olabilir

08 Temmuz 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın aktardığı son bilgilere göre, son 24 saatte bin 41 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu. 2 bin 219 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 187 bin 511 oldu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dün 19 insanımızı kaybettik, umutları son ana kadar koruyan 19 aile sizce neler hissetti? Bu ölümler önlenebilir sebeplere bağlı. COVID-19'dan kaçınmak mümkün.

Dünyada geçen hafta sadece 400 binden fazla insana korona tanısı kondu. Sizden şu anda 12 milyon vaka olduğunu, 550 bine yakın can kaybının olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum.

"Düğünler için gözlemci hazırlığı söz konusudur"

Hastalığın yayılma ortamları nişan törenleri, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, toplu taşımalar. Filyasyon çalışmalarında yeni vakaların çoğu zaman sebebinin düğünler olduğunu gördük. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir.

Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına 'gözlemci' bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur.

"Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor"

Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.

Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde.

13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor.

Son 3 günde en az ve en çok vaka görülen iller

Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu.

Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.

Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi.

Bayramda il bazlı kısıtlamalar olabilir

Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.

(Antikor testlerinin sonuçları) 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz.

(Grip aşısı) Geçen yıldan daha fazla sipariş verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim.

Okulların açılması ile ilgili açıklama

(Okullardaki COVID-19 tedbirleri) 31 Ağustos'a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir

(Öğrencilerin) Sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz.

(COVID-19 aşısı) Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz.

Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz.

Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok.

Yoğun bakım yatak sayımız 27 bine ulaştı, 1172 hasta yoğun bakımda. Herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim.

(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız.