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Bakan Koca: Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok

Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladığını belirten Bakan Koca, "Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun okulların kapanmasıyla ilgili bir gündeminin olmadığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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