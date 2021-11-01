Bakan Koca: Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun okulların kapanmasıyla ilgili bir gündeminin olmadığını açıkladı.

Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2021

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.