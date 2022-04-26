Bakan Koca: Bilim Kurulu'nun son toplantısı başladı
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'nun son toplantısının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısının başladığını açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020'de attığı, "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım." tweet'ini de alıntılayarak, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." ifadesini kullandı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı. https://t.co/8pRJFM7s2Z— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.
Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.