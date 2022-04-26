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Bakan Koca: Bilim Kurulu'nun son toplantısı başladı

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'nun son toplantısının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacağı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısının başladığını açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020'de attığı, "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım." tweet'ini de alıntılayarak, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak.

Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu, beklenen toplantısını yarın yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

 

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