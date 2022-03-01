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Bakan Koca: Bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum

Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili, "Yarın saat 18.00'de bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım, bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

 

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