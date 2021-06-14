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Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı

Sağlık Bakanı Koca, bugün 750 bin kişinin COVID-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün alınan aşı randevusundan 8 bin doz fazla COVID-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde paylaştığı "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" tweetini alıntılayarak, "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik." ifadesini kullandı.

750 bin kişi randevu aldı

Bakan Koca, bugün 750 bin kişinin COVID-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Koca bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

 

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