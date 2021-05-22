Bakan Koca: Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin güncel koronavirüs vaka sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.