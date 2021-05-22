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Bakan Koca: Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik

COVID-19 vaka sayılarına ilişkin açıklamaya yapan Sağlık Bakanı Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin güncel koronavirüs vaka sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

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