Bakan Koca: Çift doz aşı yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından COVID-19 aşısı yaptırmayanlarla ilgili veriler paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 milyon 570 bin olması.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan verilere göre, ülke genelinde, 41 milyon 470 binden fazla birinci doz, 28 milyon 197 binden fazla ikinci doz ve 5 milyon 332 bini aşkın üçüncü doz aşı uygulandı.