Bakan Koca: Çin'den gelecek aşı pazar gecesi yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çin makamlarının Türkiye'ye gönderilecek aşıları onayladığını belirten Bakan Koca, "Aşılar bir aksilik olmazsa Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor" dedi.

Koca, Pfizer-Biontech aşısında sözleşmede sorun çıktığını ifade ederek, "Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur. BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, hem Sinovac hem Pfizer aşısının dünyadan daha ucuza alınmış olacağını belirtti.

Sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşıyı olan kişilerden biri olacağını belirten Koca, "Aşının zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Mutasyon eylülden beri mevcut"

Bu yıl, tüm dünyanın ortak amaç uğruna mücadele ettiği ancak henüz sonuca ulaşmadan sonlanan bir yıl olarak tarihe geçecektir. Son günlerde İngiltere gibi ülkeler, kontrolsüz vaka artışlarını virüsün mutasyonuna bağlayarak açıklamaya çalışmaktadır. Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut. Mutasyonlar konusunda düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız.

Sıkı tedbirler sonucunda, İstanbul'da vaka sayasında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına yüzde 25 olarak yansıdı.

Çin aşısının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında

Çin makamları Türkiye'ye gönderilecek aşılar için onayları tamamladı. Aşılar bir aksilik olmazsa Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor. Çin aşısının etkililiği yüzde 91,25. Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak.

Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz.

(Yerli aşıda faz 2 çalışması) Gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını söyleyebilirim.

"Yeni kısıtlama düşünmüyoruz"

İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün. İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika için bir kısıtlama söz konusu. Şu an yeni bir kısıtlamayı düşünmüyoruz.

Alman aşısında sözleşme bu gece veya yarın

Pfizer-Biontech aşısında sözleşmede sorun çıktı ancak kısmen aşıldı. Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk. Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur. BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız.