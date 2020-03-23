Bakan Koca: Çin'den yeni bir ilaç getirildi

23 Mart 2020

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantı sona erdi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz.

Kaybettiğimiz bütün hastalar ileri yaştaydı ve Kovid-19’un yanında başka hastalıkları da bulunuyordu.

Testlerin hızla yapılmasında, tanı konan hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında titiz davranıyoruz.

Dünyayı etkileyen bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz.

Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok.

Yaşlılarımız; sizlerin öğütlerine ihtiyacımız var ama bu kez sizin bu öğütleri dinlemeniz gerekiyor. Bu salgında oldukça az kayıp vermek istiyoruz. Dışarı çıkmanız bir süreliğine kısıtlandı lütfen buna uyunuz.

"Sağlık kadromuza 32 bin yeni personel ekledik"

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık kadromuza 32 bin yeni personel ekledik.

Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzemeler sağlanmaktadır, sağlanmaya devam edilecektir.

Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum.

(Yeni sağlık personeli alımı) Üniversitelerden Sağlık Bakanlığına geçişe bu dönemde izin vermeyeceğiz.

"Yerli solunum cihazı üretimine başlıyoruz"

Süreci suistimal eden maske üreticilerine katı yaptırımlar uygulanacak. Türkiye’de üretilen maskeler yurt dışında satılamayacak.

Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz.

Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız.

Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. İlla bunu devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkes kendi kendi odasında izole edebilir.

En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar.

"Çin'den yeni ilaç getirildi"

Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

Çin’den 50 bin tarama kiti sabah geldi. Devreye girdi. 1 milyona kadar hızlı tarama kiti kullanılacak.

Aşı üretimine destek

(Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları) 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız.

Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum.

"50-60 yaş arasında iki hasta var"

(Ölenlerin yaş aralığı) 91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde.

(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız.

Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var.

Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunu gündeme alacağız.

"Kit açısından sorunumuz yok"

Koronavirüs tanı kiti açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak.

Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.

Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil.

Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı.