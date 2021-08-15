Bakan Koca, COVID-19 salgınında düşük riskli il sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımla COVID-19 salgınında düşük riskli il sayısını açıkladı

Bolu’nun da düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirten Koca, “Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi." ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün çok yüksek risk seviyesini, yüksek risk seviyesine indirdiği bilgisini veren Koca, şunları kaydetti: "Haritadaki yeni rengi turuncu. Aşı konusunda doğru kararı vermek ve risk seviyesini düşürenlerden biri olmak, sağlık çalışanlarımızdan bizzat bilgi almaya bağlı."