Bakan Koca: COVID-19'da yeni tedaviler devreye alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının kontrolünde yeni tedavilerin de devreye alınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısından sonra yaptığı açıklamada, toplantıda tedavi rehberindeki güncellemeler, cezaevlerinin durumları, aşı programları ve salgının seyri konularının ele alındığını belirtti.

Koca, salgının seyrinde artık yeni tedavilerin devreye alınacağını açıklayarak şunları kaydetti:

"Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca kendi verilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür.

Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğind etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verilebilecektir."