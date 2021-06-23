Bakan Koca: Cuma gününden sonra 18 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta varyantının 16 ilde görüldüğünü, 134 vakanın 82'sinin İstanbul'da kayıtlara geçtiğini bu nedenle yoğunluğun İstanbul'da olduğunu açıkladı. Koca, Delta Plus varyantının ise Türkiye'de görülmediğini bildirdi.



Koca, hastalığı geçiren 65 yaş üzeri vatandaşlarda ölüm vakalarının arttığını belirterek, "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı, Türkiye'nin bazı ülkelere karantina uyguladığını belirterek, "Bazı ülkelere karantina uyguluyoruz 14 gün olarak. 1 Temmuz itibarıyla bunu biraz daha detaylandırmış olacağız, belki bazı ülkelerde yasak koymak da gerekebilir." diye konuştu.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklamamız.



📍Sağlık Bakanlığıhttps://t.co/IDwAOlOSaq — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2021

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