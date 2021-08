Bakan Koca: Delta varyantı Türkiye’de yüzde 90’ı geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koca, pandemi ile ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

Yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmüyoruz gündemimize de almıyoruz.

Aşılar geliyor hem BionTech hem Sinovac. O konuda bir sorunumuz yok. Aşımız da var. Sputnik aşılarının da 2. dozlarının gelmesini bekliyoruz. Sputnik aşısının 1 ve 2. dozları farklı içeriklere sahip. Aşının 2. dozu henüz gelmediği için uygulamasını başlatmadık. Şu an için 2. dozların gelmesini bekliyoruz. Sputnik aşısının toksikolojik sonuçlarında şu an bir sorun yok.

"Aşısı tamamlanmış ve vefat eden kimse yok"

2. doz aşılarını olmuş ve şu an hastanede olan vatandaşlarımızın sayısının düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim. Aktif 1,5 milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeline ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi (son kişiye yapılan aşı sonrası) aşısı tamamlanmış ve vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlanmış aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar vefat eden olmadı.

"ABD'yi geçtik"

Her geçen gün aşılamanın yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Şu son bir aylık zaman diliminde dünyada, nüfus başına ilk en fazla aşılamanın yapılabilir olduğu ilk üç ülkeden biri olduk. Kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman da üçüncü. Dün ABD’nin 18 yaş üstü en az 1. Doz aşılanmış kişi sayısında ABD’yi geçtik. 2 doz için de zannediyorum iki hafta içinde geçmiş oluruz. Dolayısıyla aşılamada bir sorun yok. Bu anlamda, vatandaşlarımız bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyı yaptırabildi. Bu yüzden bir direnç görmüyoruz. Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım, ayağına gidelim. Vatandaşımızın o zaman aşıyı yaptıracağına inanıyorum. Her geçen gün bu oranımız da artıyor.

En az bir doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 81. İki doz aşısını tamamlamış öğretmenler yüzde 66. Ortalaması ise Türkiye ortalamasının üzerinde.

"Ailenin onayı gerekiyor"

Biz ilk planda 12 yaş üzeri olan çocuklarımızın riskli durumları söz konusu ise bir hastalığı veya kronik rahatsızlığı söz konusu ise aşılanmalarını öneriyoruz. 15 yaş ve üstü de yine ailenin onayıyla, talebi halinde yaptırıyoruz.

Yurt dışına gidişler için ek doz gündeme gelmişti. Şu an için ek bir aşı gerekmiyor. İlk 2 dozu inaktifse, 3. doz gerekiyor. Çünkü belli bir zaman sonra (4-6 aydan sonra) koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı ve ek hastalığı varsa daha da belirgin düştüğünü görüyoruz. Biontech için veya mRNA aşısı için şu an 3. doz aşıya gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail’den biliyoruz. Şu ana kadar ek 3. bir aşı ihtiyacı görünmüyor. Fakat önümüzdeki süreci takip edeceğiz. Ek aşının ne zaman gerekip, gerekmediğini de söylemiş olacağız.

Delta varyantı

Varyantlar her geçen gün yoğunlaşıyor. Niye vaka sayılarımız artıyor? Hem hareketlilik çok arttı hem de vatandaş biraz bıktığı için tedbirlere uyum giderek azalmaya başladı. Şu an Delta varyantı Türkiye’de yüzde 90’ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Delta Plus şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği, toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını, evet gündemimizden çıkarmalıyız, ama tedbirlere de uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz.”