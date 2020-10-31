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Bakan Koca: Depremde zarar görenler için 184'ü arayın

Sağlık Bakanı Koca, "Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın." dedi.

Bakan Koca: Depremde zarar görenler için 184'ü arayın
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin." 

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Kaynak: AA

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