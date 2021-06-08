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Bakan Koca duyurdu: BioNTech aşısını aile hekimleri de yapmaya başlayacak

Bakan Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda aşıya erişimde yeni kolaylıklar sağlandığını vurgulayan Koca, "BioNTech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

 

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