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Bakan Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması başlıyor

Bakanı Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

 

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