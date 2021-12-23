Bakan Koca duyurdu: Evlenecek çiftlere SMA taraması başlıyor
Bakanı Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.