Bakan Koca duyurdu: Sağlık kurulu rapor uygulaması pilot illerde başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı. Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez, ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak." ifadelerini kullandı.

3 ilde başladı

Koca, "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.