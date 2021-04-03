Bakan Koca: En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medaya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin en çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sırada olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaşımında, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibariyle 16.668.844’tür." ifadelerine yer verildi.