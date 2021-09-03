Bakan Koca: En fazla kapatabileceğimiz belki sınıf olabilir

Sağlık Bakanı, hiçbir şekilde okulların kapanmayacağını en fazla belki sınıfları kapatabileceklerini belirterek şunları söyledi:

"Bilim Kurulu özellikle yeni dönemde hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündemine almak istemiyor. Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde aşı var, biz okulları kapatmak değil en fazla kapatabileceğimiz belki sınıf olabilir, onu bile kapatmak istemiyoruz. O nedenle toplum vatandaşlarımız, velilerimiz bu noktada lütfen bize destek olsunlar"