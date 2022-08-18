Bakan Koca: Engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak
Sağlık Bakanı Koca, engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacağını belirterek, "Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak." dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatlarına bin 356 engelli işçi alınacağını açıkladı.
Bakan Koca, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılacak." ifadelerini kullandı.