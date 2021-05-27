  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Koca: Engellilerin aşılanması başlıyor
Takip Et

Bakan Koca: Engellilerin aşılanması başlıyor

Bakan Koca, bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engellilerin aşılanmasının başlayacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşısı ile ilgili, "Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor." dedi. 

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler
Corona virüs koronavirüs