Bakan Koca: Engellilerin aşılanması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşısı ile ilgili, "Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor." dedi.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.