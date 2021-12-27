Bakan Koca, haftalık vaka haritası paylaştı
Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.
11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/9K0iIxGQs8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2021
Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.
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