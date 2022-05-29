Bakan Koca: Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 29 Mayıs’ta 864 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu. Bir günde toplam 129 bin 961 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 107 olarak kaydedildi.



En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 720 bin 907’e yükseldi.

İki doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

“Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Tiwittir hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz” dedi.