Bakan Koca: İlk dozu yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407’ye indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 26 Temmuz'da yapılan aşı sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Koca, " Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’ye indi." ifadelerini kullandı.