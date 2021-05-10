Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. En az COVID-19 vakası ise Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek. pic.twitter.com/jj1bzaH5eV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2021
İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.
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