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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. En az COVID-19 vakası ise Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az COVID-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

 

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