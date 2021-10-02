Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

18-24 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/ysPKuJNyL3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021

Buna göre, her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez. pic.twitter.com/q52AsFO95v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2021

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