  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
Takip Et

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Bakan Koca'nın verdiği bilgilere göre, her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

 

 

COVID-19'a karşı etkili olduğu açıklanan ilacın fiyatı belli olduCOVID-19'a karşı etkili olduğu açıklanan ilacın fiyatı belli olduDünya

 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler
Corona virüs koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ