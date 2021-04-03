Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımında yer alan haritadaki verilere göre, yurt genelinde Samsun her 100 bin kişide 678,72 ile en yüksek, Şırnak ise 23,43 ile en düşük COVID-19 vakasına sahip il oldu.

Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken; Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.

Verilere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu.