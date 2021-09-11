Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/OxZ9TVzPY3 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın olduğunu bildirdi.

28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli. pic.twitter.com/WH4muVxrJN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021

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