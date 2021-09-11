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Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın olduğunu bildirdi.

 

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