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Bakan Koca, illerin kategorilerini belirlemede kullanılan faktörleri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk kategorilerini belirlemede 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile pozitif test oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışının dikkate alındığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kontrollü Normalleşme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Bilim Kurulumuz, illerin risk kategorilerini belirlemede 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı ile yapılan PCR testlerinin pozitiflik oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve entübe hasta artışını dikkate aldı. Kademeli normalleşmek elimizde." ifadelerini kullandı.

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